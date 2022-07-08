Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Верещук закликала українців якнайшвидше евакуюватися з Херсонської та Запорізької областей

Дата публікації
Перегляди
6321
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Верещук закликала українців якнайшвидше евакуюватися з Херсонської та Запорізької областей

Фото: Офіс президента України

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської та Запорізької областей евакуюватись у безпечніші місця.

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами, аби ЗСУ могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільних.

Про це Верещук заявила в ефірі ТСН 8 липня.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - зазначила міністерка.

Вона підкреслила, що перебування на території Херсонської і Запорізької областей в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук додала, що окупанти використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що українські військові 8 липня ударами з артилерії знищили два командні пункти російської армії на Херсонському напрямку.

Читайте також:

Наступна публікація