Верещук закликала українців якнайшвидше евакуюватися з Херсонської та Запорізької областей

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської та Запорізької областей евакуюватись у безпечніші місця.

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами, аби ЗСУ могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільних.

Про це Верещук заявила в ефірі ТСН 8 липня.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - зазначила міністерка.

Вона підкреслила, що перебування на території Херсонської і Запорізької областей в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук додала, що окупанти використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що українські військові 8 липня ударами з артилерії знищили два командні пункти російської армії на Херсонському напрямку.