Верещук закликає світову спільноту долучитись до евакуації важкопоранених з "Азовсталі"

За її інформацією, на території заводу може бути ще близько тисячі бійців, серед яких половина – важкопоранені.

Віцепрем'єрка-міністерка України Ірина Верещук закликала світову спільноту долучитись до процесу евакуації важкопоранених з оточеної російськими загарбниками "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Так Ірина Верещук в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV розповіла про критичну ситуацію на "Азовсталі", звідки нещодавно були евакуйовані всі цивільні громадяни: діти, жінки, люди похилого віку.

Наразі там залишилися захисники "Азовсталі", серед яких половина – важкопоранені, вони потребують негайної медичної допомоги.

"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі", - наголосила Ірина Верещук. - Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього!", - наголосила вона.

За її інформацією, на території комбінату може бути ще близько тисячі бійців. Там постійно тривають жорстокі бої, окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь", наносять численні авіаудари, також була спроба наземної спецоперації – ворог намагається знищити всіх, хто залишився в живих.

"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані",- підкреслила Ірина Верещук.

Нагадаємо, офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися в полон російським військам, бо має та виконує наказ тримати оборону маріупольського заводу "Азовсталь".

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