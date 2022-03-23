Верещук заявила про ймовірний обмін українських моряків з острова Зміїний

Є 92 особи, яких російські війська захопили в полон, сказала віцепрем’єрка.

Віцепрем’єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила сподівання, що держава найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських військових, що були взяті в полон на острові Зміїний.

Про це міністерка розповіла в інтерв’ю "Суспільному".

"Тут є моряки. Ми, до речі, врятували 11 (російських – ред.) моряків і готові їх віддати. Для чого вони нам потрібні? Нехай лише віддадуть наших людей. Вони (РФ – ред.) виявили бажання забрати своїх моряків, які тонули в Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх (українських моряків – ред.) заберемо. Але річ у тім, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", – розповіла Верещук.

Міністерка також повідомила, що до неї звернулася російська омбудсменка Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

"Я кажу: "Добре, але скажіть мені, будь-ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", – розповіла Верещук.

Нагадаємо, українські військові, які перебували на острові Зміїний під час нападу Росії, кинули виклик загарбникам і відмовилися здатися. Коли їм наказали скласти зброю, бо інакше їх розбомблять, негативна відповідь про російський військовий корабель від українських військових стала найпопулярнішим мемом цієї війни.

Спочатку вважалося, що захисники на острові загинули, проте пізніше стало відомо, що вони в безпеці, але потрапили в полон.