Верещук звернулася до керівництва РФ: негайно відкрити гумкоридор із Маріуполя

Україна вимагає від РФ відкрити гуманітарний коридор для цивільних осіб.
Україна вимагає від воєнно-політичного керівництва Росії відкрити гуманітарний коридор Маріуполь-Бердянськ для евакуації цивільних осіб.
Про це заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"У зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі звертаюся до воєнно-політичного керівництва Російської Федерації: ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", - заявила вона.
Україна також вимагає "термінового гуманітарного коридору з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб".
"Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде в майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за воєнні злочини", - наголосила Верещук.
18 квітня гуманітарні коридори в Україні не працювали, їх не вдалося погодити з окупантами.
Нагадаємо, затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
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