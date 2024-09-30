Вересень — перший місяць зі щоденними атаками "Шахедів": скільки ворог випустив по Україні ударних БпЛА

Вересень став першим місяцем зі щоденними атаками БпЛА типу "Шахед". Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних "Шахедів", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.

Про це свідчить аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ, який здійснила АрміяInform.

Найбільше ударних БпЛА окупанти запустили 14 вересня. Тоді Україну атакували 72 "Шахеди".

У вересні не було жодного дня без пусків БпЛА.

Нагадаємо, військовий експерт повідомив, чому росіяни почали атакувати Запоріжжя КАБами та чим зумовлені можливі перестановки в Міноборони України.

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