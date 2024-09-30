Вересень — перший місяць зі щоденними атаками "Шахедів": скільки ворог випустив по Україні ударних БпЛА

Росіяни запускали по 44 "Шахеди" щодня.
Вересень став першим місяцем зі щоденними атаками БпЛА типу "Шахед". Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних "Шахедів", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.
Про це свідчить аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ, який здійснила АрміяInform.
Найбільше ударних БпЛА окупанти запустили 14 вересня. Тоді Україну атакували 72 "Шахеди".
У вересні не було жодного дня без пусків БпЛА.
Нагадаємо, військовий експерт повідомив, чому росіяни почали атакувати Запоріжжя КАБами та чим зумовлені можливі перестановки в Міноборони України.
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