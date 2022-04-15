Верховна Рада готує нові економічні законопроєкти щодо преференцій для бізнесу - Стефанчук

Законодавчі акти щодо підтримки підприємців мають голосувати на найближчому засіданні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, які економічні законопроєкти розробляє парламент для підтримки бізнесу.

Про це він розповів 15 квітня в ефірі телемарафону.

Стефанчук перерахував преференції для бізнесу, які вже ухвалили нардепи, та які спрощення вже діють.

"Зокрема ми вже проголосували за податкові правила щодо звітності, питання заборони будь-яких перевірок, зниження ПДВ та мита на ввезення на територію України палива з 20% до 7%. Крім цього, ми попрацювали з ФОПами і надали можливість або не сплачувати ЄСВ для І і ІІ групи, або можливість перейти на 2% податок для ІІІ групи. І ціла низка таких механізмів", - зазначив спікер парламенту.

Він також наголосив, що на найближчому засіданні Рада голосуватиме за інші можливі преференції для українського бізнесу, як в областях, де не ведуться бойові дії, так і у регіонах, де вони активні.

"Зараз ми разом з Мінекономіки та економічними відомствами пропрацьовуємо інші можливі преференції, оскільки важливо, щоб на тих територіях, де не ведуться активні воєнні дії, бізнес працював. Бо бізнес - це кровоносна система нашої держави. Тому ми зараз зокрема розглядаємо і низку підтримуючих законодавчих актів на території тих регіонів, які перебувають під воєнними діями щодо роздрібу та торгівлі, щодо питань пошти, інших речей. Крім цього ми наразі пропрацьовуємо і наступного тижня голосуватимемо питання щодо сільського господарства, бо потрібні гарантії, що посівна, а потім збір урожаю пройдуть належним чином", - додав Стефачук.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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