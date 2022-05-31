Верховна Рада хоче відправити у відставку Людмилу Денісову: у "Слузі народу" розповіли про причини

Верховна Рада хоче відправити у відставку Людмилу Денісову: у "Слузі народу" розповіли про причини

Народні депутати України зібрали підписи для висловлення недовіри Уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій.

У подальшому питання щодо звільнення Людмили Денісової повинен розглянути парламентський комітет та народні депутати.

Про це повідомила речниця провладної партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Після цього питання про звільнення омбудсменки має бути розглянуте парламентським комітетом, а потім — на засіданні Верховної Ради", - написала Палійчук.

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов зазначив, що депутати вже 31 травня можуть відправити Людмилу Денісову у відставку. За словами "слуги народу", це сталось через те, що нібито від початку війни Денісова не займалась своєю роботою.

"На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", - написав Фролов.

Депутат також звинуватив омбудсменку в тому, що вона від початку війни тривалий час перебувала за кордоном, а саме - у західній Європі.

"Незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України", - зазначив Фролов.

Нагадаємо, що омбудсменку Людмилу Денісову планували відправити у відставку ще у листопаді 2021 року.

Читайте також: