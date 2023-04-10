Верховна Рада повернула військовим 30 тисяч грн доплати - нардеп

Верховна Рада України у понеділок, 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, від 1 лютого 2023 року, згідно з новим порядком виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям, виплати напряму залежать від того, в якому саме районі перебуває військовослужбовець, яка в нього специфіка і складність бойових або спеціальних завдань.

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