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Верховна Рада повернула військовим 30 тисяч грн доплати - нардеп

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Верховна Рада повернула військовим 30 тисяч грн доплати - нардеп

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Депутати проголосували за повернення військовим доплат.

Верховна Рада України у понеділок, 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

"За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього", - повідомив Гончаренко. 

Нагадаємо, від 1 лютого 2023 року, згідно з новим порядком виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям, виплати напряму залежать від того, в якому саме районі перебуває військовослужбовець, яка в нього специфіка і складність бойових або спеціальних завдань.

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Дата публікації
Перегляди
20к
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