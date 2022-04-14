Верховна Рада призначила нового міністра екології: хто ним став

Верховна Рада призначила нового міністра екології: хто ним став

За відповідне рішення проголосувало 285 народних обранців.

Верховна Рада України в четвер, 14 квітня, призначила нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Ним став Руслан Стрілець.

Про це у соцмережах повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосувало 285 народних обранців.

Руслан Стрілець родом з Дніпра. Він був заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До цього він 12 років працював у Дніпропетровській ОДА.

Раніше звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. "За" його відставку проголосувало 322 нардепи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головна претензія до роботи Абрамовського — корумпованість екоінспекції в регіонах.

Читайте також: