Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації: доки триватиме

Верховна Рада України у середу, 16 листопада, продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

За відповідне рішення проголосувало 294 народних депутатів.

Відповідно до закону, дія воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 год. 21 листопада 2022 року терміном на 90 діб — до 19 лютого 2023 року.

Воєнний стан в Україні

В Україні уже шостий раз продовжують дію воєнного стану та загальної мобілізації. Вперше нардепи ухвалили таке рішення на початку повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого. Передбачалось запровадження воєнного стану на 30 діб. У березні і квітні дію воєнного стану та мобілізації продовжували на аналогічний термін.

У травні, а згодом у серпні, за поданням президента Володимира Зеленського воєнний стан продовжували на 90 діб.

На час дії воєнного стану обмежується свобода пересування, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, встановлюється комендантська година. На територіях, на яких запроваджено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його було запроваджено. За умови усунення небезпеки президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану.

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