Верховна Рада встановила винагороду за здачу бойової техніки РФ: які розцінки 

Виплачувати винагороду за техніку передбачається з державного бюджету.

Верховна Рада на засіданні ухвалила розміри грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Законопроєкт було ухвалено в цілому.

Згідно з проєктом закону №7229, здавати військову техніку та транспорт армії РФ пропонується військовослужбовцям ЗСУ, інших силових структур Російської Федерації та пересічним громадянам. Техніка повинна бути у гарному стані і придатна для подальшого застосування.

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Зокрема, за бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) встановлена нагорода у 1 000 000 доларів, таку ж суму можна отримати за корабель І або 2 рангу; по 500 тисяч виплачуватимуть за бойовий вертоліт та корабель 3 або 4 рангу. За реактивні системи залпового вогню — від 25 000 до 35 000 доларів; танк або "самоходка" — 100 000.

За бойові машини піхоти (десанту), бронетранспортери, броньовані розвідувально-дозорні машини даватимуть по 50 000 доларів, за військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), тягачі, військові інженерні машини розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладчики, машини для розгородження, прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт або для подолання водних перешкод виплачуватимуть по 10 000 доларів.

Виплачувати винагороду за техніку передбачається з державного бюджету.

Нагадаємо, що українські захисники щодня показують майстерність в обороні власної країни.

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