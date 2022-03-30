Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав вимушених переселенців на Львівщині

Комісар ООН відвідав один з пунктів розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав Львівщину, зокрема він поспілкувався з вимушеними переселенцями через війну в Україні, які перебувають в області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Делегація ООН відвідала один з пунктів розміщення внутрішньо переміщених осіб, який облаштували в одному зі селищ області, де перебуває 282 людини.

Фото: Львівської ОВА

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"Наша організація має справу з біженцями по всьому світу. Від початку війни, яку спричинила рґРосія, майже 4 мільйони біженців з України втекли до сусідніх країн. Для мене було важливо відвідати Львівщину, щоб підтримати місцеву владу та всіх людей, які зараз допомагають внутрішньо переміщеним особам тут. Водночас хочу дізнатись, що ще наша організація може зробити для цих людей, які є потреби. Наші зусилля зараз зосереджені на сферах захисту, житла та грошової підтримки. Ми готові й надалі допомагати тим, хто тікає від війни", – зазначив Філіппо Гранді.

Під час візиту представники ООН мали змогу поспілкуватись також з людьми, які знайшли прихисток на Львівщині.

Нагадаємо, за даними ООН, понад 10 мільйонів українців залишили свої будинки від початку війни.

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