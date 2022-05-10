Вертоліт та безпілотники: українські військові знищили п'ять повітряних цілей окупантів

Російські військові все менше використовують авіацію в українському небі. Утім, ЗСУ все ж таки ліквідують повітряні цілі окупантів.

Протягом 10 травня українським військовим вдалося знищили щонайменше п'ять повітряних цілей росіян.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Загалом, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил уражено чотири безпілотники "Орлан-10" російських окупантів, а бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.

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"Уся країна із нетерпінням чекає на символічний 200-й літак російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь нашого ЗРВ! Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку!" - повідомляють захисники.

Нагадаємо, тим часом бійці Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 10 травня.

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