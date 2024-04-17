Вертольоти і не тільки: що могло бути на аеродромі у Джанкої, де лунали вибухи

На аеродромі в Джанкої, де пролунало кілька вибухів 17 квітня, могли бути не лише російські вертольоти, а й інші цінні для російської армії об'єкти.

На території анексованого Кримського півострова у ніч на 17 квітня пролунала серія потужних вибухів. "Спекотно" було, зокрема, у Джанкої, після чого моніторингові канали зафіксували шість вогнищ на російському військовому аеродромі та поряд з ним.

Детальніше про запальну ніч у Криму розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен у коментарі "24 Каналу".

За його словами, особливість цього військового аеродрому у тому, що там є не тільки вертольоти, а злітно-посадкова смуга для російських "Сушок" та транспортних бортів. Тобто, він використовувався як місце для постачання, а потім — для подальшого транспортування різного озброєння на Південний напрямок фронту.

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"На момент удару на цьому аеродромі могли перебувати до 50 одиниць вертольотів. Зокрема, повітряні судна ФСБ. Судячи з супутникових знімків, не виключено, що влучили у склад аеродрому. Про це свідчить детонація боєприпасів", – зауважив Тизенгаузен.

Один "приліт", який південніше злітно-посадкової смуги, стався на майданчик, де росіяни зберігали свої ППО. Ще один "приліт" був у місце, де розташований майданчик обслуговування транспорту. Можливо, влучили у паливні резервуари.

Z–патріоти пишуть, що російська ППО нібито збила всі повітряні цілі. Однак люди вже не вірять у ці байки, адже значна частина населення на власні очі бачила "прильоти". Зараз тих. хто зафіксував вибухи, ловлять російські слуги по місту.

"Дорогу на село Переможне перекрили, адже якраз неподалік від неї більша частина прильотів. Якщо їхати нею, то буде чудово видно куди влучило й що горіло", – додав політтехнолог.

До того ж, російські телеграм-канали пишуть, що нібито Україна здійснила гібридну атаку ракетами ATACMS та Storm Shadow.

"Виявляється, у нас усе це є", – іронічно мовив Тизенгаузен.

Нагадаємо, місцеві у Джанкої кажуть, що Україна поцілила просто в розташування “смаколиків” — місця базування російських вертольотів і, цілком можливо, ракет “Циркон”. Кілька годин поспіль на летовищі щось детонує, вогнище ж видно навіть із супутника. Чим били по Криму, як на це реагують росіяни, що досі так “смачно” вибухає у Джанкої і чому у Росії кілька аеропортів раптово ввели обмеження на польоти — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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