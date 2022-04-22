Вертольоти, літаки та безпілотники: українські військові знищили 15 повітряних цілей окупантів

Захисники продовжують боронити Україну в авіаційному просторі.
Протягом минулої доби, 21 квітня, українським військовим вдалося знищили 15 повітряних цілей російських окупантів.
Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.
Підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);
- 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").
"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом 20 квітня через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Та захисники все ж таки ліквідували чотири повітряні цілі російських окупантів.
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