Верещук повідомила, скільки вдалося врятувати людей гуманітарними коридорами із заблокованих міст за добу

Евакуйованим надається посильна необхідна допомога.

Із дев'яти погоджених гуманітарних коридорів спрацювало сім. Ними вдалося врятувати 28 тисяч 893 людини із міст, які заблоковані російськими окупантами.

Про це 15 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, найперше - Донецька область. По коридору з Маріуполя, яке є одним із найгарячіших воєнних точок, врятувалося близько 20 тисяч людей. "З міста Маріуполь в напрямку міста Запоріжжя через Бердянськ, Мангуш та інші населені пункти сьогодні виїхало понад 4 тисячі приватних авто, з яких 570 уже прибули у Запоріжжя. Інші залишилися на нічліг в місті Бердянськ та інших населених пунктах Запорізької та Донецької областей", - розповіла вона.

Вона наголосила, що в обох містам евакуйованим надається посильна необхідна допомога.

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