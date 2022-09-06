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"Весь Дніпро у трупах": росіянин розповів про роботу HIMARS та ситуацію в окупаційній армії на Херсонщині

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"Весь Дніпро у трупах": росіянин розповів про роботу HIMARS та ситуацію в окупаційній армії на Херсонщині

Окупант, який перебуває на Херсонському напрямку, побідкався на стан справ у росіян.

Загарбник у розмові з дружиною розповідає, що через обстріли HIMARS розбиті усі мости, а у Дніпрі плавають тіла росіян. 

Про це йдеться в розмові окупанта, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

У розмові загарбник бідкається на постійні обстріли з боку ЗСУ. Він розповідає, що за 40 хвилин, поки намагався зателефонувати дружині, з'явилось багато поранених. Росіянин нарікає на HIMARS, яка здатна влучно знищувати позиції росіян.

"Наш винищувач полетів, не повернувся. Певно, збили. Ось "Точка У" прилетіла по прямій наводці. По понтонній переправі перевозили 12 машин, і просто в "Урал" влучила. Все розкидало. Цей їбуч** Дніпро, дон-ріка. Дніпро уже весь у трупах. Всі мости розбили. Херсон-хуєсон. Ми тут у повній задниці", - каже окупант дружині.

Нагадаємо, окупанти з "ДНР" відмовляються йти в наступ.

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