"Весь світ повинен знати": Кличко у відео показав наслідки влучання боєприпасу в будинок в Києві

Загинуло четверо осіб.
У вівторок зранку, 15 березня, у Святошинському районі Києва боєприпас влучив у два житлові будинки.
Мер столиці Віталій Кличко оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео наслідків обстрілів будинку.
"Весь світ повинен знати і бачити, що відбувається в Україні. Як Росія намагається знищити нашу державу, наші міста, як вбиває українців", - написав столичний міський голова.
За словами Кличка, рятувальники від ранку гасять вогонь. За попередніми даними, загинули четверо людей.
Як повідомлялося, 15 березня у Святошинському районі Києва боєприпас влучив у два житлові будинки. Боєприпас влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося незначне пошкодження будинок. Крім того, влучило у шістнадцятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталися значні руйнування будівлі. Крім того, виникло загорання з 1 по 16 поверхи.
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