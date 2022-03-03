В Ізраїлі біля Стіни плачу молилися за Україну / Facebook

Весь світ продовжує підтримувати Україну: біля Стіни плачу в Ізраїлі відбулася молитва за українців

Весь світ продовжує підтримувати Україну: біля Стіни плачу в Ізраїлі відбулася молитва за українців

Зокрема, в ній взяв участь і посол України в Ізраїлі.

Про це повідомили на сторінці посольства України в Ізраїлі в соціальній мережі Facebook. Також тут опублікували фото людей, які тримають на плечах українські прапори та моляться біля Стіни плачу.

Нагадаємо, що посольство України в Ізраїлі раніше постило фото мерії в місті Тель-Авів, яка була підсвічена блакитно-жовтими кольорами на честь підтримки України.