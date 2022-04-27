Весілля через смартфон, ФОП, "єМалятко": в "Дії" повертаються старі сервіси та з'являться нові послуги

Весілля через смартфон, ФОП, "єМалятко": в "Дії" повертаються старі сервіси та з'являться нові послуги

В "Дії" повертаються старі сервіси, які тимчасово були недоступні через питання безпеки. Також з'являться нові послуги, наприклад, укладення шлюбу через смартфон.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наразі розвивають та вдосконалюють послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): отримання статусу та виплат.

Цими напрацюваннями він поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

"Плануємо ще деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти. Наша мета незмінна - відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн", - розповів він.

За словами міністра, зараз робота здебільшого йде над тим, що "вже для всіх зрозуміло".

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"Наприклад, зараз хочемо перенести "єМалятко" в мобільний додаток "Дія", щоб людина, коли народилася дитина, могла її зареєструвати з власного смартфона. Хочемо комплекс послуг для ФОП також зробити доступним на смартфоні, а не лише на порталі", - додав Федоров.

Міністр також пообіцяв - незабаром і шлюб можна буде укласти, не виходячи з дому.

"Ми поки що зробили на порталі можливість подати документи онлайн. Але, гадаю, що ми змінимо філософію цієї послуги, щоб можна було на смартфоні не просто подати документи, а й зареєструвати шлюб", - додав Федоров.

Раніше ми писали про те, як переселенцям через "Дію" продовжити на шість місяців виплату допомоги.

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