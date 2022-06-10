"Весільні сукні, карнавальні костюми": Вітвіцька здивувала, що приносять до пунктів приймання гумдопомоги

Ведуча марафону "Єдині новини" від 1+1 Соломія Вітвіцька разом з волонтерами днями відвідала Дніпро і Люботин – місто у прифронтовій Харківщині.

До Дніпровської лікарні №8 Соломія разом з волонтерським центром Freedom to Ukraine привезли допомогу від The World Medical Association та ізраїльського професора Леоніда Ейдельмана. А також передали багато різних корисних речей – продукти, засоби гігієни батальйону "Дніпро-1".

У Дніпрі Соломія зустріла свого друга, паралімпійця Сергія Ємельянова, з яким зараз збирає кошти на автомобіль для військових. Реквізити можна знайти на сторінці Соломії в Instagram. Вже наступного тижня машина буде в Україні.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

У Люботині Соломія відвідала гуманітарний хаб, влаштований волонтерами – передала від Волонтерської сотні речей для переселенців, котрі вимушені були тікати від війни. Ведуча каже – у цьому місті зараз офіційно близько 8 тисяч переселенців з усіх довколишніх деокупованих і прифронтових міст. І є велика кількість ще незареєстрованих. Соломія наголошує, що зараз в подібних гуманітарних хабах є дуже великий попит на харчі.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Місцеві волонтери організували дуже дієву систему сортування і видачі допомоги. Коли вони розбирають речі, які українці передають, то знаходять багато цікавого і навіть дивного. Приносять весільні сукні, карнавальні костюми, стаціонарні телефони, приставки тощо. Але волонтери знайшли цим речам застосування – з таких кумедних речей роблять аукціони. Щоб вторгувати кошти на паливо", – поділилася ведуча.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Телеведучу також приголомшило те, що люди настільки вже звиклись з війною – знають навіть розклад коли по них стріляють.

"В Люботин ворожі снаряди прилітають практично щодня... Там зараз дуже багато людей і вони дуже просять допомогти організувати виступ артистів. Хоча незрозуміло наскільки це зараз безпечно. Але буду думати як це правильно організувати, щоб всі були у безпеці", – додала Соломія.

Від перших днів війни телеведучі 1+1 стали волонтерами. Команди благодійних проєктів 1+1 медіа, фонду "Ти не один" і всі 25 телеведучих плюсів об’єднались і запустили єдиний благодійний збір UKRAINE SOS.

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Нагадаємо, Слава Камінська пожалілася на життя в Європі та нарвалася на хейт. Артистка з двома дітьми, мамою та собакою перебуває у Нідерландах.

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