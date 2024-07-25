Весна змінить все: відомий астролог сказав, коли закінчиться війна в Україні

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

24 серпня 2024 року розпочнеться новий річний соляр для України, який принесе нашій країні переродження, а війна може заморозитися або ж українські війська отримають успіх на полі бою і до кінця 2025 року проженуть ворога.

Такий прогноз дав відомий астролог Влад Рос.

"Після активації нового соляру 24 серпня нас очікуєповне повторення ситуації, яка була спочатку при народженні України. Практично всі будинки зберігаються у річному солярі, що свідчить про те, що цей рік до 24 серпня 2025 року буде відродженням України. Дуже знаменним цього року буде вплив Плутона у поєднанні із Сатурном. Тому це буде повна трансформація нашої країни та особистості. Плутон - це смерть та руйнація, але це ще й переродження. Україна перейде в новий якісний стан і матиме великі супернові можливості", - прогнозує Росс.

Нагадаємо, Влад Росс передбачив, коли закінчиться війна і назвав цікаві деталі.

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