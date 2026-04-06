Весна змінює умови боїв: що допомагає російському наступу

Реклама

Із настанням весни Росія активізує наступальні дії в Україні, використовуючи не лише чисельну перевагу, а й сезонні умови.

Як пише The New York Times, одним із ключових факторів цього етапу війни стає поява листя на деревах, яке ускладнює роботу дронів.

Після зими, коли українські сили змогли стримати просування ворога, тепла погода відкриває нові можливості для атак. Головна зміна — природне маскування. Листя зменшує видимість з повітря, що дозволяє військам приховувати переміщення і знижує ефективність розвідки безпілотників.

Реклама

Сучасна війна дедалі менше покладається на бронетехніку. Натомість солдати діють малими піхотними групами, намагаючись уникнути виявлення. Для цього активно використовують лісосмуги — вузькі смуги дерев між полями, які залишилися ще з радянських часів.

«Листя значно знижує видимість і ускладнює виявлення противника, але це працює в обидві сторони», — пояснив український військовий Владислав Вишталюк.

Водночас деякі командири вважають, що весняні умови більше вигідні саме Росії. За словами капітана Дмитра Філатова, більша кількість піхоти дозволяє ворогу ефективніше використовувати укриття і зазнавати менших втрат.

Особливо це помітно на південному напрямку, зокрема вздовж Дніпра в Запорізькій області. Після підриву дамби 2023 року на місці висохлого водосховища утворилися густі зарості, які дають можливість російським військам маневрувати практично непомітно.

Реклама

У попередні два роки саме весна ставала початком масштабних наступів РФ, які тривали до осені і приносили їй найбільші територіальні здобутки. Українські військові очікують, що подібний сценарій може повторитися і цього року.

Водночас аналітики зазначають: попри сезонні переваги, російське просування залишається обмеженим через постійне спостереження з повітря та високу щільність вогневого ураження вздовж фронту.

Україна натомість планує зосередитися на утриманні позицій, використовуючи дрони, інженерні укріплення та завдаючи максимальних втрат противнику. Головна мета — виснажити наступальний потенціал РФ і змусити її до переговорів.

Cитуація на фронті — останні новини

Хоча російська армія веде активні наступальні дії майже по всьому фронту, але результати їхніх атак виявились скромними, а втрати — високими. Україна витісняє російські війська з Куп’янська.

Реклама

Тим часом війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Генштаб звітує про шалені втрати росіян на фронті. За минулу добу ЗСУ відправили на концерт до Кобзона понад тисячу росіян.