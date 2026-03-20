Весняно-літній наступ РФ зірвали: ЗСУ переграли росіян на трьох рівнях на фронті - ISW

ЗСУ тримають оборон

Реклама

Україна від початку 2026 року ставить перед Росією дедалі більші виклики на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Українські підрозділи безпілотників все частіше надають пріоритет та успішно здійснюють удари по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичних цілях у ближньому тилу для досягнення тактичних ефектів

Реклама

Українські сили також вживають систематичних зусиль для послаблення російської протиповітряної оборони та викриття інших цінних активів у російському тилу в рамках своєї кампанії з повітряного перехоплення на середній та дальній дистанціях

«Деградація російської мережі протиповітряної оборони Україною через концентровані удари по радарах та системах протиповітряної оборони дозволяє наступним українським ударам бути спрямованими на інші цінні об’єкти в російському тилу, розширюючи охоплення української кампанії повітряного перехоплення», — додали аналітики.

Сили оборони поставили окупантів перед дилемою

Нещодавні українські просування на Олександрівському напрямку та постійний успіх оборонних ліній України у стримуванні просування російських військзмусили російське військове командування зіткнутися з конкуруючими тактичними та оперативними дилемами на полі бою.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 березня написав, що російські війська мають недостатньо сил, щоб одночасно захопити Оріхів у західній частині Запорізької області та просунутися до міста Запоріжжя з півдня у рамках одного наступу.

Реклама

Машовець зазначив, що українська оборонна лінія вздовж річки Кінської, яка протікає через Оріхів, та нещодавні українські просування на Олександрівському напрямку, які відволікають російські війська від зусиль у районі Оріхова зі сходу, перешкоджають захопленню Росією цього міста.

Оглядач вважає також, що російські війська не можуть використати гіпотетичну мобілізацію для швидкого формування людських ресурсів для таких зусиль, оскільки їм бракує часу для підготовки новобранців до літнього наступу.

«Нездатність Росії досягти навіть тактичного просування для захоплення вигідних вихідних позицій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка для очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року проти українського поясу фортець безпосередньо підриває здатність Росії досягти значних успіхів у очікуваному наступі», — резюмували в ISW.

Ситуація на фронті — останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Реклама

Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.