Весняний наступ РФ: які міста під загрозою та де ворог готує масштабний прорив

Іноземні медіа повідомляють, що Росія ймовірно готується до нової наступальної операції на півдні України. Водночас експерти наголошують, що поки Кремль імітує готовність до діалогу, російська армія стягує сили для ударів на ключових напрямках від Донбасу до Запоріжжя.

Що відомо про весняний наступ росіян та до чого варто готуватися українцям — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чи справді Росія готується до весняного наступу

Журналіст німецького видання Welt Крістоф Ваннер у своєму репортажі заявив, що росіяни активізують свої війська на кількох напрямках в Україні, зокрема на півдні. Як доказ цьому, він навів приклади супутникових знімків та спирався та повідомлення воєнкорів.

За словами журналіста, РФ ймовірно готується до наступу у районі Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Водночас Ваннер зазначив, що певні дані не підлягають незалежній перевірці. Адже основу матеріалу складають аналітичні висновки експертів та опрацювання інформації з відкритих джерел.

Водночас The New York Times пише, що Росія наближається до захоплення ключових українських міст. Видання зазначає, що для росіян здобутки на півдні та сході України можуть дати Москві перевагу в мирних переговорах за посередництва США.

РФ ймовірно готується до наступу у районі Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя / © Associated Press

«Якщо російські війська просунуться на полі бою, Україна, ймовірно, зіткнеться з більшим тиском на дипломатичному фронті, зокрема з боку президента Трампа, який повторив аргумент Москви про те, що Україна повинна поступитися територією в мирній угоді, щоб уникнути подальших бойових дій», — підкреслило видання.

Що кажуть в Україні

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що західні медіа не є першоджерелом інформації щодо планів росіян на літо та весну.

Він зазначив, що про підготовку до посилення тиску на фронті Україна повідомляла ще з грудня-січня.

«Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, СОУ (Сили оборони України — Ред.) роблять все, аби зривати їх максимально», — зазначив Коваленко.

Тим часом військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що у січні темпи російського наступу сповільнилися вдвічі, проте це лише затишшя перед бурею. Він зазначив, що росіяни постійно намагаються шукати прогалини в нашій обороні.

«Думаю, що ворог вже ближче до квітня готується до масштабування наступальних дій. Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися „зеленка“. Саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів», — зазначив Селезньов.

Своєю чергою про можливий наступ росіян навесні попереджає й військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. На його думку, стратегічна мета Кремля не змінилася, і весняна кампанія знову буде зосереджена навколо Донбасу.

На які міста націлилися росіяни

The New York Times повідомляє, що головною ціллю росіян є захоплення Костянтинівки.

Якщо росіянам вдасться окупувати Покровськ та Мирноград, це дозволить окупантам просунутися на північ, щоб реалізувати головну мету — повну окупацію Донеччини. Костянтинівка відіграє роль «південних воріт» до останнього великого оборонного поясу ЗСУ в регіоні.

За словами експерта військовий експерт Владислава Селезньова, під загрозою можуть опинитися регіони, які межують з РФ або знаходяться поблизу лінії фронту. Росіяни планують створення так званої «санітарної зони» шляхом захоплення Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

Під загрозою наступу росіян може опинитися одразу кілька напрямків на півдні України / © Getty Images

«Якщо росіяни вважають своєю землю Запорізької та Донецької областей, то санітарну зону противник спробує формувати на території, зокрема, Дніпропетровської області», — попередив експерт.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що головною ціллю росіян буде — Запоріжжя, передає UA.News. Він попередив, що ворог уже рухається в тому напрямку та планує штурм.

«Загроза Запоріжжю є. Але теоретична. Питання до стійкості нашої оборони. Якщо ми витримаємо натиск, то все буде нормально. Якщо ж вони прорвуться, то битися доведеться вже за самий обласний центр», — сказав експерт.

Тим часом командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський попереджає, що весною під загрозою опиниться Гуляйпільський напрямок.

«Він для них теж важливий, однак стратегічно важливим залишається, перш за все, Донбас. Таким чином вони хочуть дотиснути нас на зміну переговорної позиції, перш за все по тій же Донецькій області», — попередив військовий.

Що відомо про наступ РФ на Запоріжжі

Днями речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що українські війська знищили російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути до села Староукраїнка біля Гуляйполя на Запоріжжі. Він також наголосив, що село залишається під контролем ЗСУ.

Він наголосив, що лінія фронту туди не підійшла, а запеклі бої точаться на північних околицях Гуляйполя та біля інших населених пунктів.

Волошин також зазначив, що противник регулярно використовує тактику інформаційних провокацій.

Водночас іноземне видання Reuters пише про погіршення ситуації в регіоні. Журналісти зазначають, що мешканці прифронтових громад змушені терміново евакуюватися через постійні обстріли та наближення бойових дій.

Зокрема, автобусне сполучення між Запоріжжям та селом Таврійське припинилося, а сам населений пункт майже спорожнів. Російські війська впродовж останніх місяців поступово просуваються вперед уздовж різних ділянок 1200-кілометрової лінії фронту.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю, 1 лютого 2026 року / © Національна поліція України

Паралельно з наближенням до так званого «поясу фортець» у східній частині Донецької області армія РФ рухається і в бік Запоріжжя.

Водночас військові фіксують різке загострення, зокрема біля Гуляйполя. Як зазначає видання, Таврійське та сусідні села фактично опинилися в оточенні ворога з трьох боків.

Яка реальна ситуація на фронті

Аналітики DeepState повідомляють, що ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися. Запеклі бої тривають. Окрім того, росіяни просунулися в Закітному та поблизу Гуляйполя.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Слов’янському напрямку росіяни здійснили одну наступальну дію в напрямку Озерного, а також шість наступальних дій на Костянтинівському напрямку.

Зокрема, на Слов’янському напрямку окупанти намагаються проникнути у тил українських підрозділів через замерзлі ділянки Сіверського Донця. Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ведуть пошуково-ударні дії, знищуючи ворога та зберігаючи контроль над населеними пунктами.

Водночас напруженою залишається ситуація на Харківщині де ворог намагається перейти річку Оскіл та зафіксуватися на іншому боці.

«Іноді перейти росіянам вдається, але після цього вони перетворюються на добрива. Тому створити плацдарм, щоб потім якось розвивати свої плани, рухатися далі, у них нині не виходить», — повідомив Микола Волохов «Абдула», командир Підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу.

Крім того, окупанти намагаються закріпитися в Куп’янську, поки підрозділи Сил оборони проводять у місті зачистку. Як повідомляють у 13-й бригаді Нацгвардії «Хартія», ворожа піхота буквально «лізе з усіх щілин», намагаючись втримати позиції.

Зауважимо, Росія навмисно гальмує процес мирних переговорів, оскільки щире бажання співпрацювати з американцями для завершення конфлікту в них відсутнє.

