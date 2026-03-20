Весняний наступ РФ "потопає у крові", а ЗСУ загнали армію Путіна у глибокі "кілзони": огляд карт бойових дій

Війна в Україні / © ТСН.ua

З настанням весни росіяни спробували активізувати масштабні атаки на кількох стратегічних напрямках фронту. Однак ретельно спланований весняний наступ зазнав нищівного провалу.

ТСН.ua зібрав головні подробиці з фронту.

Росія не досягла жодної цілі та втрачає армію

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському блогеру Максу Клименку та на пресконференції офіційно підтвердив, що Росія не змогла реалізувати свої весняні плани. Глава держави наголосив: жодна стратегічна ціль, яку Москва ставила на початку повномасштабного вторгнення, не була досягнута.

«Вони хотіли повністю, на 100%, окупувати Донбас. Вони цього не досягли. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Цього вони теж не досягли. Зараз вони втрачають 30 000-35 000 людей на місяць», — повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що українські воїни витримують щоденний шалений тиск і зривають усі задуми окупантів.

«Наші хлопці молодці. Те що вони зірвали наступ, який планували росіяни — це факт. Наступ повинен був бути на початку весни саме в березні місяці. Їм не вдалося, спроб було багато. Хлопці зірвали, просто молодці», — констатував глава держави.

Успіхи ЗСУ на півдні: просування та полонені

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують слова президента: від початку 2026 року Україна ставить перед Росією дедалі більші виклики. Поки окупанти тупцюють на місці, Сили оборони мають підтверджені успіхи.

На Гуляйпільському напрямку геолоковані кадри за 18 березня фіксують просування ЗСУ у північно-західній частині Гуляйполя. Крім того, українські воїни блискуче ліквідовують російські диверсійні групи у західній частині Запорізької області.

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

Зокрема, кадри за 19 березня демонструють, як українські військові штурмують захоплену окупантами будівлю та беруть у полон солдатів РФ у південній частині Річного (на північний захід від Оріхова).

Бійці підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України повідомили деталі операції: ворожу піхоту вибили з укриттів і знищили у ближньому бою.

«Ті, кому пощастило вижити, поповнили обмінний фонд — згодом їх обміняють на українських захисників», — зазначають у ГУР.

Глибокі «кілзони» та знищення авіації дронами

Українські підрозділи кардинально змінили тактику застосування безпілотників. Командир розрахунку БпЛА 3-ї ОШБр з позивним «Двієшник» пояснив, що глибина ураження суттєво зросла.

«До цього моменту класичний сценарій передбачав виснаження штурмових груп противника артилерією та скидами. Кількість засобів, яка наявна на зараз, дозволяє нам зупиняти повністю ще на досить тактичній глибині всередині. З кожним місяцем ми йдемо все глибше, глибше і глибше», — зазначив військовий.

Аналітики ISW підтверджують: ЗСУ пріоритетно б’ють по російській артилерії, операторах дронів та логістиці у ближньому тилу. Окрема кампанія спрямована на деградацію російської ППО, що дозволяє безперешкодно знищувати цінні активи ворога.

Яскравим підтвердженням такої ефективності стало знищення російського ударного вертольота Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко та командувач Сил Безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомили, що гелікоптер збили за допомогою FPV-дрона пілоти 59 ОШБр на Покровському напрямку (район Надіївки). Екіпаж, який спробував врятуватися після аварійної посадки, ліквідували бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра».

Детальний огляд гарячих точок фронту

Попри загальний провал наступу ситуація залишається динамічною. Ворог намагається маневрувати, проте скрізь отримує жорстку відсіч.

Олександрівський напрямок

На на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей загарбники потроїли кількість атак (з 2-3 до 6-9 на добу), збільшивши чисельність військ, бронетехніки та дронів «Молнія». Проте речник української артилерійської бригади повідомив про колосальний успіх: за місяць ЗСУ звільнили понад 285 квадратних кілометрів території (ISW має візуальне підтвердження 126 кв. км).

Сили оборони зберігають ініціативу. Російські підрозділи ВДВ не можуть навіть наблизитися до передової, оскільки українські дрони та артилерія тримають їхню техніку на відстані 5–10 кілометрів.

Як стверджують у Генштабі, на гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак поблизу Зеленого, Залізничного та Добропілля.

Мапи Генштабу / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Краматорсько-Слов’янська агломерація

За даними військового 25-ї бригади з позивним «Мучной», західніше Маркового ворог системно перекриває підходи FPV-дронами, намагаючись ізолювати логістику ЗСУ. У Федорівці Другій окупанти дотискають позиції, хоча повного контролю ще не мають. Одночасно «розігрівається» район Кривої Луки: зафіксовано роботу російської артилерії (Д-30) по площах та перекидання підрозділів «Ахмат».

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

Костянтинівський та Дружківський напрямки

Як стверджує військовослужбовець «Мучной», російські війська здійснили інфільтрацію в південній частині Костянтинівки, проте українська бригада успішно відбила механізований штурм. У районі Берестка ворог намагається маневрувати, але ЗСУ працюють на випередження дронами. У районі Сонячного росіяни застосовують важкі ФАБи, намагаючись знести забудову. Водночас у приватному секторі українські військові точково використовують важкі безпілотники «Вампір», завдаючи ворогу значних втрат у живій силі.

Щодо Павлівки, інформація Міноборони РФ про її окупацію не підтверджена — це або черговий інформаційний вкид, або спроба зайти дрібними групами. ЗСУ активно збивають ворожі розвіддрони ZALA та накривають живу силу РФ у районах Полтавки та Русиного Яру комбінованим вогнем.

Харківщина та Покровський напрямок

На півночі Харківської області росіяни використовують погану погоду для просочування в тил, але стикаються з труднощами через весняне бездоріжжя і б’ють FPV-дронами по логістиці.

На Покровському напрямку, за даними військовослужбовця «Мучного», ворог поновив обмежені механізовані штурми (перша атака взводу на трьох бронемашинах поблизу Гришиного від грудня 2025 року). Аналітики DeepState зафіксували незначне просування РФ біля Покровська, Різниківки та Новомаркового, проте ЗСУ відкинули противника поблизу Березового.

Да даними Генштабу, українські захисники на цьому напрямку зупинили 30 штурмових дій агресора. Бої тривали в бік Нового Донбасу, Родинського, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. На костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На лиманському зафіксовано 18 атак противника. Росіяни намагалися вклинитися в оборону біля Греківки, Дробишевого, Лиману та Коровія Яру.

Мапи Генштабу / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Український військовий оглядач Костянтин Машовець підсумовує: російське командування зіткнулося з нездоланною дилемою. Ворогу катастрофічно бракує сил для одночасного наступу на Оріхів та Запоріжжя. Українська лінія оборони вздовж річки Кінської та просування ЗСУ на Олександрівському напрямку руйнують плани РФ. Нездатність окупантів захопити вигідні позиції безпосередньо підриває їхню здатність продовжувати літню кампанію.

Чого очікувати окупантам найближчим часом

Проте це не всі проблеми, які є у окупантів. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами анонсував створення мережі експортних центрів української зброї в Європі та розвиток спільного виробництва з партнерами.

За його словами, Україна вже розпочала практичну співпрацю з низкою європейських країн у сфері оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про спільне виробництво дронів із Німеччиною, Великою Британією, Данією та Нідерландами.

Президент також зазначав, що Україна розширює цей напрям співпраці.

«Ми починаємо цю роботу з Норвегією, ми домовились зі Швецією, з Францією», — повідомив він.

Окремо Зеленський підкреслював, що з Францією вже обговорені конкретні терміни реалізації проєктів.

«Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем і до кінця року у нас буде копродукція», — сказав президент.

Крім того, підписано документи про наміри щодо співпраці з Румунією, а також ведеться робота з іншими країнами.

«І також ще кілька країн мають відповідні ж документи з нами. І Іспанія, ми переходимо до копродукції там в деяких напрямках», — додав Зеленський.

Що кажуть у Генштабі

Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення було зафіксовано 201 бойове зіткнення.

За офіційними даними, вчора російська армія завдала 92 авіаційних удари, скинувши 257 керованих авіабомб (КАБ). Окрім того, противник застосував безпрецедентну кількість ударних безпілотників — 8273 дрони-камікадзе, та здійснив 3844 обстріли, зокрема 96 разів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Під масовані авіаудари потрапили населені пункти у Дніпропетровській області (Іванівка, Просяна, Олександрівка) та Запорізькій області (Гуляйпільське, Терсянка, Степногірське тощо).

Зі свого боку українські Сили оборони ефективно відповідають. «За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога», — повідомляють у Генштабі.

Втрати ворога за добу

Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1610 осіб.

Крім живої сили, армія РФ втратила значну кількість техніки: