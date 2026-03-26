Весняний наступ РФ уже розпочався: в ЗСУ розкрили нову тактику ворога

Росіяни активізували наступальні дії, не дочекавшись середини весни. З приходом тепла та підсиханням ґрунту інтенсивність ворожих атак зросла в рази.

Про це розповів головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін на позивний «Молот» в ефірі «Новини.LIVE».

За словами військового, противник відмовився від масованих ударів на користь тактики інфільтрації. Окупанти намагаються діяти дрібними групами, щоб непомітно проникати в глибину української оборони.

«На нашому відтинку, з приходом весняної погоди підсох трохи ґрунт і дійсно активність ворога збільшилася в рази, проте він застосовує ту саму тактику, як і завжди, малих вихідних груп, виточування, інфільтрації», — зазначає Бутолін.

Він додає, що ворог використовує особливості лінії оборони: «Все відбувається через те, що не надто щільно стоять наші позиції і ворог не зважає на людські втрати. Якщо з десяти військовослужбовців, які висунулися для заняття певного рубежу, доходить один, то у противника вважається це перемогою».

Саме цей «вцілілий» стає своєрідним орієнтиром для решти сил.

«Цей військовослужбовець своєю рацією, своїми перемовинами виступає як магніт і до нього вже підтягуються інші, що створює проблеми всередині наших бойових порядків», — пояснює «Молот».

Наступ почався раніше, ніж планував ворог

Військові аналітики та бійці на передовій очікували активізації з покращенням погодних умов, проте РФ вирішила форсувати події. Бутолін підкреслює, що окупанти діють шаблонно, але максимально агресивно.

«Варто очікувати, воно вже почалося, є ознаки того, що все ж таки весняний наступ їхній, він, в принципі, вже розпочався, можливо, трохи раніше і не так плановано, як мав у противника це мало відбутися», — заявив головний сержант 54 ОМБр.

Яка відповідь ЗСУ

Попри складність ситуації та постійні спроби ворога «просочитися» між позиціями, українські захисники повністю контролюють ситуацію. Знання місцевості та використання сучасних технічних засобів дозволяють вчасно виявляти загрози.

«Проте ми готові, ми стоїмо на своїх позиціях, ми знаємо противника, ми знаємо місцевість, ми вміємо і розробляємо, користуємося новітніми технологіями, які вправно збільшили кілзону противнику. Тому дуже важко підібратися до наших позицій», — наголосив Бутолін.

Він також додав, що випадки прориву одиночних окупантів ретельно розбираються командуванням: «Те, що він просачується, це, в принципі, такі одиночні випадки, які треба оцінити і розібрати. І, в принципі, зрозуміти, чому не спрацювали всі наші заходи і чому противник все ж таки добирається до наших позицій».

Війна в Україні — яка ситуація на фронті:

Нагадаємо, станом на 25 березня 2026 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять близько 1 292 170 військових.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу було ліквідовано ще 1 210 окупантів. Також знищено значну кількість техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, РСЗВ, а також безпілотники оперативно-тактичного рівня та автомобільну техніку.

Також, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лише за кілька днів ворог здійснив сотні штурмів на ключових напрямках, зокрема Покровському та Олександрівському. При цьому окупанти зазнають значних втрат — тисячі військових убитими та пораненими.

Водночас українські сили утримують оборону, завдають втрат противнику та на окремих ділянках переходять до активних дій, зокрема повертають втрачені позиції та знищують диверсійні групи.

Аналітики також відзначають, що попри інтенсивність атак, Росія стикається з серйозними обмеженнями у ресурсах, що може вплинути на її подальші наступальні можливості.