Весняний наступ РФ вже провалюється: генерал про колосальні втрати Кремля та успіхи ЗСУ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Весняна кампанія росіян, на яку Кремль покладав великі надії, фактично зазнає краху. Попри спроби посилити штурми, ворог не зміг реалізувати свої стратегічні цілі, а Сили оборони України успішно контратакують і звільняють території.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За словами генерала, російське командування намагалося розгорнути масштабні операції по всій лінії фронту — від Слобожанщини до південних регіонів. Проте системного прориву не сталося.

«Ворог намагався провести тактичні й стратегічні операції щонайменше на 8 напрямках від Слобожанщини до Гуляйполя, Херсона. Тобто по всій лінії фронту», — зазначив Маломуж.

Він підкреслив, що навіть попри численні пропагандистські звіти окупантів про нібито «захоплення» Покровська, ситуація залишається контрольованою Збройними Силами. Ключовою причиною невдач РФ генерал називає відсутність глибоких та професійних резервів.

Звільнення територій та рекордні втрати окупантів

Україна вже демонструє успіхи на південному напрямку та на Дніпропетровщині. Відомо про звільнення частини територій, що підтверджує провал не лише весняної, а й попередніх кампаній ворога. Ціна цих спроб для агресора є колосальною.

«На пріоритетних напрямках ми проводимо контрудари, ворог зазнає втрат. За тиждень Росія втрачає близько 11 тисяч знищених або поранених бійців. Це колосальна кількість», — наголосив генерал армії.

Для Кремля такі втрати стають критичною проблемою, яку дедалі важче компенсувати. Наразі окупанти спроможні лише на локальні просування, тоді як Україна діє за чітко визначеним стратегічним планом.

Сили оборони України змінили тактику, зосередившись на нищенні основи ворожих операцій. Під ударом опиняються центри управління, навчальні табори, місця зберігання боєприпасів та системи радіолокації.

Маломуж впевнений, що розвиток власного ВПК та нарощування темпів атак дозволить вийти на новий рівень ефективності.

«Така ситуація означатиме злам у війні. До цього ми маємо рухатися, і зелень на фронті росіянам точно не допоможе. Все це дозволить у перспективі знищувати по 5 — 10 тисяч окупантів за день», — заявив він.

Війна в Україні — останні новини:

Нагадаємо, напередодні Командування ДШВ поінформувало, що від 29 січня під час операції на Олександрівському напрямку ЗСУ звільнили 9 населених пунктів (7 на Дніпропетровщині та 2 на Запоріжжі), зачистили ще 3 та відновили контроль над 440 квв. км. Від початку операції ворог втратив 3676 осіб (2653 загиблими) та сотні одиниць озброєння й техніки.

Також, за оцінкою експертів, Росія опиняється в стратегічному глухому куті: продовжуючи виснажливий наступ, вона позбавляє себе ресурсів і часу для підготовки до більш масштабного та ефективного прориву. Російські воєнкори повідомляють про провал на фронті в Україні.