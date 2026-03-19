Весняний наступ РФ захлинається: експерт розповів, де ворог зазнав шалених втрат

Перші хвилі анонсованого весняного наступу росіян зазнали невдачі. На ділянці фронту шириною 100 кілометрів ворогу не вдалося просунутися та зайняти нові позиції. Водночас російська армія несе колосальні втрати через ефективну роботу українських безпілотників та вкрай низький рівень власної тактичної медицини.

Про це в ефірі Radio NV розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами експерта, попри провал перших атак, російські війська все ще зберігають свій бойовий потенціал.

«Але однозначно активізація бойових дій буде, можливі точкові просування ворога, бо він зберігає свій потенціал. Але весняно-літній наступ росіян зараз захлинається. І це позитивна тенденція для нас, особливо на фоні того, що наша армія на сьогодні має певні резерви», — наголосив Жмайло.

Він зазначив, що наразі окупанти втратили здатність наступати однаково інтенсивно по всій лінії фронту. Натомість ворог сконцентрував свої зусилля на двох ключових напрямках: поясі фортець (імовірно, йдеться про Слов’янсько-Краматорську агломерацію) та на Запорізько-Гуляйпільській ділянці.

Війна дронів та падіння точності КАБів

Аналізуючи ситуацію з безпілотними системами, Жмайло вказав на позитивні зміни для Сил оборони України. Якщо раніше українським захисникам вистачало розвідувальних дронів, але гостро бракувало ударних, то зараз ситуація кардинально змінюється. На думку експерта, це дає реальний шанс зупинити просування ворожої піхоти на землі.

Головною проблемою залишається застосування росіянами керованих авіабомб (КАБів), а також дронів «Молнія» та «Ланцет». Однак ЗСУ знайшли ефективну протидію.

«Проте точність російських КАБів з минулого року впала приблизно наполовину, бо ми навчилися дешевими способами, зенітними дронами збивати їх розвідувальні дрони, які наводять КАБи на наші позиції», — пояснив директор Українського центру безпеки та співпраці.

Щодо загального балансу безпілотників, Жмайло констатував, що ворог має кількісну перевагу, проте Україна переважає якістю. Росіяни домінують у використанні дронів на оптоволокні, тоді як ЗСУ — у застосуванні дронів-бомберів. Тривожним сигналом є те, що окупанти створили копію українських дронів типу «Вампір» і наразі активно тестують їх вздовж лінії бойового зіткнення.

Смертельна статистика: втрати армії РФ

На тлі наступальних спроб ворог зазнає критичних втрат. За даними офіцерів Генерального штабу ЗСУ, які навів Жмайло, структура ураження російських військ наразі виглядає так:

60% — ураження безпілотними системами;

40% — робота артилерії;

2% — мінування, здійснене українською армією.

Окрему увагу експерт звернув на летальність ударів українських дронів. З усіх влучань безпілотників ЗСУ 54% призводять до неминучої смерті окупантів, решта — це поранення.

Велика кількість загиблих серед росіян також зумовлена катастрофічним станом їхнього медичного забезпечення. Після поранень у підрозділах РФ виживає значно менше людей, ніж у Силах оборони України. Співвідношення становить від 1 до 2 або 1 до 3. Це пояснюється тим, що рівень тактичної медицини та загального забезпечення у російській армії на декілька голів нижчий, ніж в українських підрозділах.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами Максима Жоріна, масштабні втрати ворога є критично важливим показником, проте стратегічно для України набагато важливіше повністю зупинити щоденне просування армії РФ на фронті. Саме відсутність територіальних здобутків стане для Кремля найважчим політичним ударом.

До слова, 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зірвали масштабний березневий наступ РФ. Попри тиск окупантів, реальний обсяг боїв виявився меншим за плани Кремля завдяки стійкості захисників, яка також зміцнює міжнародні позиції України. Президент відзначив успіхи на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Запорізькому напрямку, де ворог отримує жорстку відсіч, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив ефективне знищення сил противника.