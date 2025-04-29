Весняний наступ Росії набирає обертів: попереду складне літо - WSJ

РСЗВ «Град» / © Associated Press

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Весняне потепління сприяє активізації російських наступів — ґрунт стає придатним для техніки, а листя на деревах ускладнює роботу українських дронів. Попри це, українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту на сході. Проте з наближенням літа постає питання, чи зможе оборона витримати подальший тиск.

Про це пише The Wall Street Journal.

Аеророзвідка 14-ї бригади Нацгвардії зафіксувала наступ росіян, який стався 17 квітня — тоді, за повідомленням українських військових, було знищено десятки мотоциклів і бронетехніки. Командувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що кількість ворожих атак значно зросла — удвічі лише за тиждень.

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Наступи відбуваються на тлі тиску Дональда Трампа на сторони конфлікту з вимогою припинити бойові дії. У США лунають погрози щодо припинення військової допомоги Україні. Тим часом Росія анонсувала коротке перемир’я на початку травня, яке українська сторона вважає лише інформаційною маніпуляцією.

Аналітики вказують, що темпи просування ворога значно знизилися. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у перші два тижні квітня росіяни захопили менше 100 км² — найменший показник за останній рік. Водночас українські сили повернули деякі території, втрачені восени.

Проте ситуація може ускладнитися. Росіяни перегруповуються та готуються до нової хвилі атак. Один з офіцерів ЗСУ з району Покровська визнав: «Ми збили темп ворога, але знаємо, що це тимчасово».

Військові аналітики пояснюють зниження інтенсивності наступу РФ виснаженням армії. Підрозділи, які штурмують Покровськ, воюють безперервно понад два роки. Через це техніка не проходить обслуговування, новобранці часто не проходять належної підготовки.

Україна ж адаптується. По всій лінії фронту впроваджено стратегію «дрон-спочатку»: розвідка — за допомогою безпілотників з тепловізорами, атака — дронами-камікадзе. Це дозволяє утримувати значні ділянки фронту з мінімальною кількістю особового складу.

На північному сході країни, біля Куп’янська, росіяни намагаються переправитися через річку Оскіл. У березні українська 15-та бригада зупинила ворога. Командир підрозділу з позивним «Корсар» повідомив, що дрони знищують до 85% російської живої сили в цьому районі. «Лише один раз цього місяця ми вступали у ближній бій», — сказав він.

Однак ефективність дронів може знизитися — з листям, що розростається, зменшиться огляд. Також закінчується сезон розкисання ґрунтів, тож Росія знову активізує техніку. Водночас в України виснажуються запаси боєприпасів. Якщо США не ухвалять нову допомогу, Україна змушена буде зменшити інтенсивність вогню, попри збільшення виробництва дронів.

«Без підтримки артилерії тримати лінію оборони буде дедалі важче», — зазначає аналітик Франц-Штефан Ґаді. «Дрони не зможуть повністю замінити піхоту».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті наразі зберігається дуже напружена ситуація. Російські військові намагаються прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках.