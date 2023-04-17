Весняне загострення: Соловйов заявив, що "гомосексуалісти танцюють на Хрещатику"

Пропагандист Соловйов заявив, що нібито з'їздив до Бахмута і записав дивне звернення до українських солдатів.

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов стверджує, що відвідав окупований Донбас. Він похвалився відео зі своїм абсурдним зверненням до українських воїнів, де закликає наших захисників здаватись у полон.

"Український солдат! Я звертаюся до тебе! Я — Володимир Соловйов. Скажи мені, що ти забув на землі Донбасу? Вісім років ти вбивав і ґвалтував мешканців вільного гордого Донбасу. Навіщо ти тут", — заявив пропагандист.

Він заявив, що "гомосексуалісти танцюють на Хрещатику", а православну віру нібито "розтоптали".

"Твою віру зрадили! Твою Лавру розтоптали! Хто ти? Ти українець? Ти православний чи ти німець, який зрадив пам'ять своїх дідів, їхній великий подвиг? Навіщо ти тут?", — Істер Соловйов.

Пропагандист каже уявному українському солдатові, що його смерть нібито "потрібна Зеленському".

"Здавайся в полон або кидай все та йди до Києва", — завершив він свій потік марення.

У Мережі користувачі в коментарях запропонували Соловйову взяти на Донбас свого сина Данила, який працює у Великій Британії моделлю і, за чутками, є представником ЛГБТ. У Мережі було оприлюднено фото сина Соловйова з манікюром та стильною зачіскою (фото).

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