"Весняний контрнаступ не за горами": Сирський розповів про необхідність тримати Бахмут

Українські захисники на своїх плечах тримають східний фронт.

Залучені до оборони Бахмута на Донеччині українські війська не дають окупантам реалізувати їхній задум та змушують відмовитись від просування вперед. Україні треба виграти час для весняного контрнаступу.

Про це заявив командувача Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед", - повідомив генерал-полковник.

За його словами, зараз українські захисники на своїх плечах тримають східний фронт, та "не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат".

"Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", - зауважив командувач Сухопутних військ.

Наголошується, що Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами. Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

Оброна Бахмута

Розвідка Британії повідомляє, що упродовж останніх чотирьох днів сили групи "Вагнер" захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Зокрема, у центрі міста річка Бахмутка тепер проходить лінією фронту. Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк каже, що в України та Збройних сил вистачає ресурсів, щоб обороняти місто. За його словами, рішення українських командирів залишитися в Бахмуті ґрунтується, зокрема, на стратегічній важливості утримуваної мети.

За словами речника Східного угруповання Сергія Череватого, ЗСУ сили знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Саме тому морально-психологічний стан окупантів дуже низький. Там знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи.

Окупантів кинули на штурм північної ділянки Бахмута. Вони обстрілюють артилерією саме місто, а на підступах прориваються диверсійними групами. На інших напрямках намагаються намацати лінію лиш дрібні групи диверсантів.

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