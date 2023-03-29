Ми вже його бачили: експерт озвучив один із сценаріїв весняного контрнаступу ЗСУ

Звичайно, одним з елементів планування наступу є оцінка того, як діятиме противник, оцінка його сил, наголосив експерт.

Один із сценарів українського контрнаступу, який скоро розпочнеться, - налякати ворога так, щоб увесь їхній фронт посипався, як це було під час звільнення Харківщини та Херсона.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

"Ситуація може розвиватися по-різному. Ми можемо сподіватися на те, що контрнаступ буде настільки успішним, що посиплеться російський фронт. Ще одна така поразка після того, як відбувся Харків, як відбувся Херсон, може запустити процеси як у російській армії, так і всередині самої Росії, і вони можуть вплинути на здатність Росії продовжувати цю війну. Але це лише один із сценаріїв", - зауважив Мельник.

Втім, за його словами, ніхто не має певності, як розвиватимуться події на фронті під час контрнаступальної операції.

"Повної впевненості у масштабах такого успіху, боюсь, немає ані в мене, ані в нашого командування, тому що одна справа – плани, а інша справа – реальне життя. Звичайно, одним з елементів планування наступу є оцінка того, як діятиме противник, оцінка його сил. Але навіть найретельніші приготування і найдетальніша розвідувальна інформація в будь-якому разі не є стовідсотковою і не дає стовідсоткової гарантії", - зауважив він.

"Ми часто чуємо вислів "туман війни". Його сенс полягає в тому, що військовому командуванню доводиться ухвалювати рішення, володіючи доволі неповною інформацією. В цьому полягає ризик як прогнозування, так і рішень, які ухвалюються", - пояснив він.

Український контрнаступ: що відомо

У середу, 29 березня, міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ERR повідомив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Він планується за декількома напрямки, за якими саме - невідомо.

Додамо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

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