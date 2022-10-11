Вести перемовини з Росією та Путіним неможливо - голова оборонного комітету Бундестагу

Вести перемовини з фюрером Путіним та його послідовниками неможливо.

В Німеччині погодилися з тим, що вести перемовини з Росією та, зокрема, фюрером Путіним - неможливо.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, пише видання Welt.

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"Ви не можете вести переговори з Росією при Путіні та його послідовниках. Це показали смертоносні ракетні обстріли цією бандою терористів центру Києва та інших міст", - зазначила вона.

Вона також додала, що українську армію потрібно підготувати до зими - надати їй спорядження для холодних місяців, боєприпаси, артилерію та танки. Війна ж, яку розв’язала РФ, закінчиться лише за умови передачі матеріальної допомоги Україні.

Нагадаємо, що США нададуть Україні сучасні систем ППО, проте навряд це буде Patriot.

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