Ветерани Другої світової закликали Путіна випустити українських захисників Маріуполя (відео)

Київські ветерани Другої світової війни записали звернення до Путіна.

Київські ветерани Другої світової війни звернулися до Путіна із закликом дати можливість вийти з оточення українським військовим із маріупольської "Азовсталі".

Відео опублікував радник голови МВС Антон Геращенко у своєму YouTube-каналі.

Ветеран Олексій Ткаченко, який під час Другої світової служив у Криму, наголошує, що воювати такими методами, як це робить Путін, категорично не можна.

"Я знаю, що таке війна. Так воювати не можна. Танками м'яти дітей — це знущання з народу. Війна — це знищення народу. Особливо зараз. Ця команда Путіна. Так само не робиться. Навіщо ж ти знущаєшся з народу? Випустіть гарнізон з Маріуполя, будь ласка. Випустіть їх".

Ветеран Олександра Романчикова, котра під час війни була медсестрою, не може зрозуміти, як Путін побачив в українцях ворогів.

"Чому нам потрібно було нав'язувати свої манери правління. У тебе є своя величезна Росія — там господарюй. Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Мала бути одна єдина раса. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло. Ми нічого не просили і не нав'язували вам свої порядки. Це незбагненне бажання знищити не тільки місто, а й усіх людей. Це люди живі, поранені. Їх не можуть полікувати".

Олександра Романчикова заявляє, що готова стати на коліна перед Путіним, аби він випустив усіх людей з "Азовсталі".

Ветеран Петро Цибек вимагає у Росії "припинити бійню" у Маріуполі:

"Я знаю, що в Маріуполі робиться. Я постійно стежу за цим. Але зараз це нікудишня війна. Треба припинити цю бійню".

Цибек упевнений, що "Україна була, є і буде".

Ветерани закликали Путіна не брати приклад із Гітлера та "стати людиною".

"Ми захистили в 1941-45 році від страшного лиходія. Не будьте ж ви подібним лиходієм. Станьте ви людиною. Випустіть заради нашої перемоги. Хочете, щоб ми стали перед вами на коліна? Ми готові, але відпустіть цих людей", — заявили вони .