"Вежі Кремля почали валитися": Арестович пояснив, чому Кримський міст стане вододілом для РФ

На думку Арестовича, керівна верхівка яка має відношення до силових структур і дозволяє підривати мости, вирішила, що війна програна, а Путін втратив здатність ухвалювати рішення.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував підрив Кримського мосту, зокрема версію, що росіяни самі ж влаштували вибух.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"За деякими даними, які потребують підтвердження, хотіли зняти Шойгу. А Шойгу зробив "фінт" і встиг призначити Суровікіна командувачем так званої "спеціальної воєнної операції". У Росії Генштаб – повністю у підпорядкувані Міноборони", – зазначив радник ОП.

Арестович прокоментував сьогоднішні події у Москві, де, за даними Головного управління розвідки України, арештовували військових.

"Дивізію Дзержинського дійсно частково вводили у Москву. Військові частини дійсно приводили у бойову готовність. Але, за однією версією, заарештували військових, за іншою – нікого не чіпали. Найближчим часом побачимо", – сказав він.

Радник Офісу підтвердив, що за охорону Кримського моста відповідала ФСБ. І ФСБ отримала величезний ляпас, коли вже майже знешкодила своїх конкурентів з Міноборони на шляху до влади.

"Путін цього не пробачить. Кримський міст – квінтесенція його правління, улюблена іграшка. І підірвати улюблену іграшку, ще й у день народження – зрозуміло, що він "трішки" засмучений. Найцікавіше – практично немає звинувачень української сторони. Тільки чергові заяви. Серйозних претензій МЗС немає й близько", – зазначив Арестович.

На його думку, найближчим часом в РФ розбиратимуться, хто підірвав міст зі своїх.

"І версія буде приблизно така: вони скажуть, що розігрується 1905 рік, програш у війні і частина царської "охоронки" вирішує налякати народ", – додав радник ОП.

На думку Арестовича, керівна верхівка яка має відношення до силових структур і дозволяє підривати мости, вирішила, що війна програна, Путін втратив здатність ухвалювати рішення і немає виходу з ситуації. Тому основні зусилля вона намагатиметься зосередити на боротьбі за владу та власність самої Росії, коли "фюрер піде у небуття".

"У мене відчуття, що цей підрив буде вододілом із зовнішньої орієнтованості Росії в цій війні на внутрішню. У мене відчуття, що вежі Кремля почали валитися всередину, і тверезих та сильних людей набагато більше почав хвилювати внутрішньоросійський порядок денний", – підсумував він.

"Розбірки" між російським Міноборони та ФСБ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що вибух на Кримському мосту влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Радник глави ОП каже, що ФСБ хотіла арештувати російських генералів, посадивши своїх людей на ключові посади, щоб продовжити війну у тому вигляді, у якому її розуміє.

За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

А тим часом, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, у Москві розпочались арешти військових. До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.

Чи може це бути пов'язане з підготовкою до перевороту, або боротьбою між "вежами Кремля", а саме між Міноборони РФ та ФСБ - поки не повідомляєтся.

Російський правозахисник Марк Фейгін раніше пояснював, що Путіну вигідний конфлікт між "вежами Кремля". Поки вежі Кремля воюють між собою, для Путіна – це ідеальна ситуація. Він виступає арбітром.

Не виключено, що ситуація могла вийти з-під контролю диктатора. Провісником цього міг бути публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

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