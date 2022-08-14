Везуть безперервно: Жданов розповів про "бездонну діжку" боєприпасів росіян

Для ЗСУ пріоритетною метою залишатимуться склади боєприпасів РФ. Боєприпаси – це ціль номер один для української армії. Знищення боєзапасів ворога – основа успішного контрнаступу ЗСУ.

Саме так вважає військовий експерт Олег Жданов.

Він також констатував, що на жаль, у росіян ще далеко не вичерпаний бойовий арсенал.

"Це є основою зниження боєздатності окупантів. На жаль, боєприпасів в них бездонна діжка. СРСР наклепав боєприпасів і вони зберігаються на складах у РФ, що перейшли ним від СРСР. На європейській частині росіяни забрали майже все. Везти треба через Урал. Це час, великі витрати щодо завантаження-перевантаження, тому РФ зараз вибирає боєприпаси в Білорусі. Другу партію (120 вагонів) відправили з Білорусі до України на окуповані території. Тож, вони завалюють територію України цими боєприпасами", - зазначив експерт.

Жданов також наголосив, що ЗСУ своїми влучними ударами змушують ворога робити кроки щодо маневрів, тому що російське командування чудово розуміє, що без боєприпасів нічого не зможе тут вдіяти.

"Боєприпаси вони перевозять навіть зерновозами. Це ми намагаємося розвідувати. Щойно знаходимо такі склади, одразу ж знищуємо", - додав Жданов.

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