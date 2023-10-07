Вгатили специфічними ракетами: Гуменюк повідомила деталі нічної атаки по Одещині

У ніч проти 7 жовтня росіяни атакували Одеську область ракетами "Онікс".

Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Атака відбулась о другій ночі специфічними ракетами. Ворог використовує наразі по всій території України зброю такого типу, щоб досягти "перемог", яких він не має на полі бою", – зазначила Гуменюк.

За її словами, надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Своєю чергою очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що російські окупанти ціляться по цивільній і припортовій інфраструктурі. Чиновник підтвердив інформацію про "прильоти" по пансіонату і зерносховищу біля порту.

Внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

"Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надано всю необхідну медичну допомогу", — повідомив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА "Shahed".

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