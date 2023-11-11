Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ви буквально не зможете зібрати себе докупи": гороскоп для окупантів від 31-ї бригади (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
657
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ви буквально не зможете зібрати себе докупи": гороскоп для окупантів від 31-ї бригади (відео)

Гороскоп від 31 ОМБр в дії: знищення окупантів та їхньої техніки / Фото: скриншот з відео

Військові 31 окремої механізованої бригади показали, як знищують ворожу техніку і особовий склад російських загарбників.

Військові 3 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади оприлюднили іронічний гороскоп для окупантів та продемонстрували його в дії. Захисники показали знищення ворожої техніки та особового складу російської армії.

Відповідне відео з'явилося на сторінці 31 ОМБр у Facebook 11 листопада.

"Гороскоп на сьогодні для окупантів від 3 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади: "День буде не найлегшим, але повчальним. На роботі на вас очікують труднощі, ви буквально не зможете зібрати себе докупи. Але не втрачайте оптимізм, у вашій родині невдовзі буде очікуваний подарунок, а саме: автомобіль марки "Лада". Ласкаво просимо до пекла", - йдеться у дописі під відео.

Гороскоп на сьогодні для окупантів від 3 механізованого батальйону 31 окрема механізована бригада: День буде не найлегшим, але повчальним. На роботі на вас очікують труднощі, ви буквально не зможете зібрати себе до купи. Але не втрачайте оптимізм, у вашій родині невдовзі буде очікуваний подарунок, а саме автомобіль марки Лада. Ласкаво просимо до пекла

Опубліковано 31 окрема механізована бригада Пʼятниця, 10 листопада 2023 р.

Нагадаємо, на півдні 13 Управління військової контррозвідки СБУ "влаштувало феєричний салют": знищило склад з боєприпасами та логістику окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
657
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація