"Ви буквально не зможете зібрати себе докупи": гороскоп для окупантів від 31-ї бригади (відео)

Військові 3 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади оприлюднили іронічний гороскоп для окупантів та продемонстрували його в дії. Захисники показали знищення ворожої техніки та особового складу російської армії.

Відповідне відео з'явилося на сторінці 31 ОМБр у Facebook 11 листопада.

"Гороскоп на сьогодні для окупантів від 3 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади: "День буде не найлегшим, але повчальним. На роботі на вас очікують труднощі, ви буквально не зможете зібрати себе докупи. Але не втрачайте оптимізм, у вашій родині невдовзі буде очікуваний подарунок, а саме: автомобіль марки "Лада". Ласкаво просимо до пекла", - йдеться у дописі під відео.

Гороскоп на сьогодні для окупантів від 3 механізованого батальйону 31 окрема механізована бригада: День буде не найлегшим, але повчальним. На роботі на вас очікують труднощі, ви буквально не зможете зібрати себе до купи. Але не втрачайте оптимізм, у вашій родині невдовзі буде очікуваний подарунок, а саме автомобіль марки Лада. Ласкаво просимо до пекла Опубліковано 31 окрема механізована бригада Пʼятниця, 10 листопада 2023 р.

Нагадаємо, на півдні 13 Управління військової контррозвідки СБУ "влаштувало феєричний салют": знищило склад з боєприпасами та логістику окупантів.

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