"Ви кажете, що ми даємо недостатньо. Але ви не робили нічого, щоб у вас це все було" – американський експерт про постачання зброї

Відомий американський військовий експерт Філліп Карбер, який свого часу працював зовнішнім радником прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер та генсека НАТО Менфреда Вернера, очолював департамент стратегії у Пентагоні, пояснив, чому Захід не надає Україні стільки озброєння, скільки просить Київ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Фактам".

"Розумію, що вам надають не стільки, щоб це мало суттєвий ефект на перебіг бойових дій. Але дійсно хочу ще раз наголосити на моменті, який доводить мене до шалу. "О, ви даєте стільки, щоб ми могли встояти, але недостатньо того, щоб перемогти. Ви на Заході дивитесь, як Україна стікає кров'ю".

От тут я буду жорсткішим. Це не наша провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу вироби своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні Сили. Навіть після семи років від початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіуса дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте соромитися", – жорстко відзначає експерт.

На його думку, у підсумку Україна отримала від Заходу навіть більше озброєння, ніж він розраховував.

"Інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння. Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один з кращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива вежа, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за вежею. І зробили з нього чудовий танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип", – сказав Карбер.

Крім того, він вважає, що Україна могла б робити бойові машини піхоти, до того ж набагато кращі за американські Bradley.

"У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас", – підсумував він.

Раніше Карбер заявив, що росіяни можуть вчинити фінальну спробу наступу на Київ навесні-влітку 2023 року.

Також експерт вважає, що тимчасове перемир'я з Росією може стати "катастрофою для України".

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