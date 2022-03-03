"Ви надихаєте світ": Блінкен подякував українцям за мужність, стійкість та рішучість

Держсекретар США звернувся до українського народу.

Український народ надихає світ на тлі боротьби з агресією Росії.

Про це у відеозверненні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен

"Український народе, дозвольте мені просто сказати: ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність миру перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру - ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", - сказав Блінкен у відеозверненні до народу України в четвер.