"Ви нас не довезете?": як корінні "росіяни" Курщини говорять українською (відео)

Це й не дивно, адже південна Курщина належить до етнічних українських регіонів – Східної Слобожанщини і частково Сіверщини.

У Мережі з'явилося відео, як жительки Курської області звертаються до бійців ЗСУ українською мовою.

На відео українські військові запитали бабусь, чи їх ніхто не ображає. У відповідь жінки попросили військових підвезти, однак бійці відмовили, пояснивши, що везуть амуніцію. Далі наводимо діалог між українським військовим і корінними "росіянами" Курської області.

— Вас не ображають?

— Та ні. Ви нас не довезете? Ноги болять.

— У нас просто амуніція, не маємо куди. Чесно.

— Ну, ладно, потихеньку тоді...

— Але ви українською говорите?

— Я хоть і не українка, но по-українськи...

— То що, слава Україні?

— Слава.

Україномовні бабусі з Курської області здивували Мережу

Це й не дивно, адже південна Курщина належить до етнічних українських регіонів – Східної Слобожанщини і частково Сіверщини. Східна Слобожанщина розташована в межах Курської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ. Цей регіон був заселений етнічними українцями, які, на жаль, були асимільовані Росією. І хоча місцеві вже не усвідомлюють себе українцями, та їхня мова видає, хто були їхні батьки та діди.

Карта меж Східної Слобожанщини / Фото: Вікіпедія

Як нагадує "Радіо Свобода", 1926 року в Радянському Союзі під час проведення перепису населення виявилося, що в низці районів РСФСР, які належали до Східної Слобожанщини, домінувало чи значну частку становило українське населення. Це:

Глушківський та Суджанський райони Курської області;

Красноярузький, Гайворонський, Борисівський, Волоконівський, Чернянський, Красногвардійський, Олексіївський, Вейделівський, Ровенський райони, а також східна частина Шебекинського й західна частина Новооскільського районів Бєлгородської області;

Кантемирівський; Богучарський, Розсошанський, Вільховський, Підгоренський, Кам’янський, Павлівський, Петропавлівський, Калачаївський, Воробйовський, Батурлинівський райони, а також південні частини Острогозького, Лискинського й Новохоперського районів Воронезької області;

Чортківський, Кашарський, Міллєровський, Тарасівський та частково Мілютинський райони Ростовської області.

Під час політики коренізації тут подекуди діяли україномовні школи, діловодство теж було українською. Проте після Голодомору політику коренізації згорнули, а ці землі піддалися тотальній русифікації.

Проте, старше покоління досі спілкується "балачкою" – саме так місцеві називають українську мову на своїх теренах.

“Оглядова карта українських земель”, Відень, бл. 1900. / Фото: Історична правда

Заради справедливості варто зауважити, що у молодшого покоління цього регіону відсутня самоідентифікація себе як українців, чи осіб, пов'язаних з Україною. У лавах окупаційної армії РФ можна зустріти чимало військових з типово українськими прізвищами, що закінчуються на -енко. Проте походження їм не заважає чинити воєнні злочини на нашій землі.

Нагадаємо, що президент Зеленський 22 січня 2024 року підписав указ №17/2024 "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Цей указ спричинив істерику у російських пропагандистів.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові Зеленському, що на цей час під контролем ЗСУ перебуває близько 1000 км² території Росії.

Натомість президент Зеленський доручив розробити гуманітарний план для Курщини.

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