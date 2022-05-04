"Ви – наші герої сьогодення": Зеленський показав титанічну роботу рятувальників під час війни (фото)

"Ви – наші герої сьогодення": Зеленський показав титанічну роботу рятувальників під час війни (фото)

Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з рятувальниками, які щоденно ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Зеленський назвав рятувальників "героями сьогодення" та подякував їм за врятувані життя та надзвичайно важку роботу з ліквідації наслідків атак РФ.

Глава держави розмістив декілька світлин з вогнеборцями.

"Люди з великим серцем і величезною силою духу. Ви ліквідовуєте наслідки ворожих обстрілів. Приборкуєте полум’я і рятуєте життя людей. Ви – наші герої сьогодення!" - написав український президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню на Донбасі. За словами українського президента, для припинення вогню на територіях України потрібне бажання двох сторін.

Читайте також: