"Ви – наші герої сьогодення": Зеленський показав титанічну роботу рятувальників під час війни (фото)

Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з рятувальниками, які щоденно ліквідовують наслідки російських обстрілів.
Зеленський назвав рятувальників "героями сьогодення" та подякував їм за врятувані життя та надзвичайно важку роботу з ліквідації наслідків атак РФ.
Глава держави розмістив декілька світлин з вогнеборцями.
"Люди з великим серцем і величезною силою духу. Ви ліквідовуєте наслідки ворожих обстрілів. Приборкуєте полум’я і рятуєте життя людей. Ви – наші герої сьогодення!" - написав український президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню на Донбасі. За словами українського президента, для припинення вогню на територіях України потрібне бажання двох сторін.