"Ви – наші гості, а не біженці": Дуда пообіцяв зробити усе, щоб Україна стала членом ЄС

"Ви – наші гості, а не біженці": Дуда пообіцяв зробити усе, щоб Україна стала членом ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда у Верховній Раді наголосив, що українці, які були змушені виїхати зі своєї країни через напад РФ, у Польщі – не біженці, а гості.

Виступаючи у Верховній Раді України президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Про це він сказав в українському парламенті 22 травня.

Зокрема, Дуда подякував українцям за опір, відвагу, яку ЗСУ проявляють під час захисту України.

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"Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу", - сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що з огляду на дружні взаємини між Варшавою і Києвом, які особливо проявилися в умовах повномасштабної війни Росії проти України, настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею.

"Настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", – сказав польський президент.

Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України.

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