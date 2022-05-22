"Ви – наші гості, а не біженці": Дуда пообіцяв зробити усе, щоб Україна стала членом ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда у Верховній Раді наголосив, що українці, які були змушені виїхати зі своєї країни через напад РФ, у Польщі – не біженці, а гості.
Виступаючи у Верховній Раді України президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.
Про це він сказав в українському парламенті 22 травня.
Зокрема, Дуда подякував українцям за опір, відвагу, яку ЗСУ проявляють під час захисту України.
"Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу", - сказав Дуда.
Президент Польщі зазначив, що з огляду на дружні взаємини між Варшавою і Києвом, які особливо проявилися в умовах повномасштабної війни Росії проти України, настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею.
"Настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", – сказав польський президент.
Prezydenci Polski @AndrzejDuda i Ukrainy @ZelenskyyUa w Kijowie.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 22, 2022
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Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України.
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