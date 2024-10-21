"Ви не отримаєте стабільного миру": Фукуяма висловився про одну з моделей перемоги України

За словами філософа, єдиний спосіб домогтися стабільного, тривалого миру – якщо українська армія зможе окупувати Москву і скинути Путіна.

Якщо під перемогою України мається на увазі стабільний мир без можливості нової атаки з боку Росії, то без зміни режиму Володимира Путіна досягти цього неможливо.

Таку думку американський філософ Френсіс Фукуяма висловив в інтерв'ю NV.

Фукуяма відповів на запитання про те, що може мотивувати США прагнути до перемоги України у війні і думати саме про неї у своїх стратегічних розрахунках.

"Ну, я думаю, в першу чергу, це залежить від того, що ви маєте на увазі під перемогою", – сказав філософ.

Журналістка сказала, що могло б ітися про "тривалий стабільний мир, коли Росія не матиме можливості атакувати Україну".

"Ну, гаразд, єдиний спосіб отримати це – якщо українська армія зможе окупувати Москву і скинути Путіна. Ви не отримаєте довгого стабільного миру, доки він буде поруч, доки Росія зберігатиме всі енергетичні ресурси та армію. Тож це неможливо з військової точки зору", – пояснив Фукуяма.

На його думку, питання полягає в тому, яку частину окупованої після 1991 року території може повернути Україна. Філософ зауважив, що це також буде досить складно. Зокрема, зазначив він, особливо дуже важко буде повернути Донбас.

"Отже, перемога означатиме стабільність у контексті такого роду обмежень. Я не хочу нічого говорити про те, що має бути прийнятним для України, але питання про те, чи будемо ми робити те, що необхідно для досягнення перемоги, залежить від того, як саме ви її визначаєте", – пояснив Фукуяма.

До слова, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що не бачить можливостей повернення окупованих територій України найближчим часом. Натомість, вважає він, слід сконцентруватися на утриманні тих територій, які перебувають під контролем ЗСУ.

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