"Ви не зможете виграти цю війну": у Держдепі закликали РФ негайно вивести війська з України

Державний департамент США закликає країну-агресорку Росію закінчити війну та вивести свої окупаційні війська з України.

Про це 18 листопада під час брифінгу заявив заступник прессекретаря Держдепартаменту Ведант Патель.

У Держдепі переконані, що незважаючи на звірства та підлу тактику РФ не зможе здобути перемогу.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили, щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", – наголосив представник Держдепу.

Патель вкотре наголосив, що саме Росія відповідальна за звірства на нещодавно окупованих територіях України. За його словами, в останньому звіті Conflict Observatory детально описані численні випадки незаконних затримань, катувань і зникнень людей у Херсоні та області, вчинених збройними силами російських загарбників.

"Сьогодні ми знову закликаємо РФ припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, зневагу до міжнародного гуманітарного права та статуту ООН", – зазначив він.

Раніше Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не тиснуть на Україну в питанні перемовин з РФ. Він наголосив, що це рішення "може ухвалити лише президент Володимир Зеленський".