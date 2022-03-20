"Ви – очі та вуха нашої держави": Зеленський вручив державні нагороди працівникам української розвідки (фото)

Зеленський подякував працівникам української розвідки за їхню надзвичайно важливу роботу у воєнний період.
Президент України Володимир Зеленський 20 березня зустрівся зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зеленський вручив їм державні нагороди за виконання важливих завдань в межах опору російському вторгненню.
Фото зустрічі опублікував голова держави на своїй сторонці у Telegram.
За особливу мужність під час виконання бойових і спеціальних завдань троє працівників були нагороджені орденами. Ще одному бійцю Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» за проявлену особисту мужність і героїзм.
"Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Ви – наші очі й вуха. Завдяки вам політичне та військове керівництво держави має змогу ухвалювати оптимальні рішення задля стримування ворога та захисту суверенітету й територіальної цілісності України. Бажаю всім нам перемоги, а вам та вашим родинам – здоров’я, миру й добробуту", – сказав Володимир Зеленський під час вручення нагород.
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