"Ви побачите поразку КНДР": експерти прогнозують "м’ясорубку" для бійців Кіма

Війська Північної Кореї на війні проти України зазнають нищівної поразки. Суворі реалії фронту та ізоляція бійців з КНДР від російських солдатів глибоко вплинуть на світогляд північнокорейських сил.

Таку думку екскоординатор Групи експертів ООН з Північної Кореї Г'ю Гріффітс висловив у коментарі France24.

Гріффітс розповів, що незважаючи на наявність у Північної Кореї однієї з найбільших армій у світі, якість війська залишає бажати кращого. Ця армія спирається на масу, і північнокорейські військові не були випробувані на полі бою. Тому, вважає експерт, на фронті в Україні пропаганда лідера КНДР Кім Чен Ина про "непереможність" його країни трісне, як мильна бульбашка. Це вплине на моральний дух північнокорейських солдатів.

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"Українці збираються розбомбити їх, і ви побачите поразку КНДР... Вони помиратимуть, вони не доб'ються жодного прогресу, вони не дійдуть до Києва на російських танках. Нічого хорошого для них не буде", – переконаний Гріффітс.

На його думку, росіяни, швидше за все, відправлять саме північнокорейських бійців у "м'ясорубку" війни. РФ не особливо дбатиме про їхнє виживання щодо задоволення базових потреб, як-от їжа і вода.

"З ними не будуть добре поводитися, їх використовуватимуть як гарматне м'ясо", – зазначив експерт.

Він прогнозує, що через це бійців з КНДР охопить страх, і, найімовірніше, це призведе до масового дезертирства. Гріффітс назвав такий розвиток подій найбільшим жахом Кіма, адже це ставить під сумнів усю легітимність його режиму.

Своєю чергою співробітник Корейського фонду в Chatham House Едвард Гауелл, важає, що лідер КНДР, найімовірніше, врахував ці загрози до своєї згоди про підтримку російської армії військами. З огляду на гроші, продовольство, військову допомогу і супутникові технології, які Північна Корея отримує від Росії натомість, ці вигоди надто великі, аби Пхеньян визнав відправлення своїх військ до країни-агресорки помилкою.

Гріффітс зазначив, що за ці ризики Кім може сплатити більш ніж високу ціну:

"Я думаю, що це прорахунок. Нічого хорошого з цього не вийде. Ні для Кіма, ні для Путіна".

Нагадаємо, на думку оглядача Олександра Коваленка, залежно від різних варіантів застосування військ КНДР ситуація для України матиме різні наслідки, однак точно виникне негативний ефект від одноразового збільшення кількості ворога на одній або кількох ділянках фронту.

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