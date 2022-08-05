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"Ви побачите результати": в ЗСУ заінтригували спільною роботою з партизанами на півдні

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"Ви побачите результати": в ЗСУ заінтригували спільною роботою з партизанами на півдні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На тимчасово захоплених територіях півдня України розгортається активний партизанський рух, і вже на сьогодні дії його спротиву є досить результативними.

Так, невдовзі можна буде побачити результати спільних дій партизанів та Сил оборони півдня.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"(Партизанський рух – ред.) досить активний в поєднанні з нами. Тому наше вогневе ураження і їхній внутрішній вогонь у всіх сенсах дуже результативний. І я думаю, що найближчим часом ви побачите саме ті результати, які підкреслять те, що ми діємо разом", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 5 серпня в тимчасово захопленій Новій Каховці прогримів вибух на складі з боєприпасами російських військ. Загарбники в паніці шукають містом інформаторів про їхні склади.

Зауважимо, що в окупованому Севастополі кримські партизани поширили послання з попередженнями для російських військ про те, що "судна ніч – дедалі ближче".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2421
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