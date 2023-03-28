Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ви повернетесь в рускій мір": божевільний російський окупант вибухнув погрозами у бік українців (листування)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
917
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ви повернетесь в рускій мір": божевільний російський окупант вибухнув погрозами у бік українців (листування)

Фото: OSINT Бджоли

У мирному житті Іван Гринчак працював вчителем ОБЖ.

Російський окупант-доброволець Іван Гринчак у листуванні з українцем заявив, що залюбки б запускав ракети по житлових будинках українців та осквернював їхні могили.

Про це повідомляє проєкт OSINT Бджоли.

Окупант почав листування з їхнім фоловером. Зміст повідомлень - демонстрація того, що насправді в головах окупантів. До слова, цей рашист працює в кадетській школі вчителем ОБЖ.

Іван Гринчак - окупант-доброволець из Сахалінської області РФ, який вирушив на війну ще у квітні 2022 року, пробув там 1,5 місяці. З жовтня 2022 року знову на війні. До речі, загарбник працює в кадетській школі вчителем ОБЖ.

Фото: OSINT Бджоли / ©
Фото: OSINT Бджоли

Під час листування українець попросив окупанта прокоментував фото зруйнованої Мар'їнки. У відповідь загарбник попросив адресу свого співрозмовника, щоб "*банути туди ракетою". На уточнювальне запитання, чи дійсно він готовий знищити ракетою житловий будинок, Гринчак відповів, що у квартиру свого співрозмовника ракету запустив би точно.

OSINT Бджоли / ©
OSINT Бджоли

Згодом окупант просто вибухнув потоком пропагандистської маячні про те, що держави Україна не існує, а окупанти знищують "бандерівців та поліцаїв", яких їхні прадіди не знищили.

OSINT Бджоли / ©
OSINT Бджоли

"Україна - не країна, а політичне непорозуміння. Вашу незалежність ми знищимо докорінно. Не всіх бандерівців і поліцаїв наші діди знищили. Ми закінчимо почату ними справу. Запам'ятай, Україна як держава ніколи не існувала. Ви - частина Росії, ми прийшли нагадати вам, що ви - росіяни, і ви повернетеся в рускій мір", - заявив божевільний загарбник.

Згодом він заявив, що хотів би оскверняти могили українців та зазначив, що часу в нього обмаль, адже він йде "вбивати кількох фашистів".

©
©
©

Нагадаємо, що втрати росіян наближаються до 172 тисяч. Минулої доби ліквідовано ще 570 солдатів РФ.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія зазнає великих втрат у спробах оточити Авдіївку.

Вибухи на окупованих територіях

Вибухи на окупованих територіях

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
917
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація