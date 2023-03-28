"Ви повернетесь в рускій мір": божевільний російський окупант вибухнув погрозами у бік українців (листування)

Російський окупант-доброволець Іван Гринчак у листуванні з українцем заявив, що залюбки б запускав ракети по житлових будинках українців та осквернював їхні могили.

Про це повідомляє проєкт OSINT Бджоли.

Окупант почав листування з їхнім фоловером. Зміст повідомлень - демонстрація того, що насправді в головах окупантів. До слова, цей рашист працює в кадетській школі вчителем ОБЖ.

Іван Гринчак - окупант-доброволець из Сахалінської області РФ, який вирушив на війну ще у квітні 2022 року, пробув там 1,5 місяці. З жовтня 2022 року знову на війні. До речі, загарбник працює в кадетській школі вчителем ОБЖ.

Фото: OSINT Бджоли

Під час листування українець попросив окупанта прокоментував фото зруйнованої Мар'їнки. У відповідь загарбник попросив адресу свого співрозмовника, щоб "*банути туди ракетою". На уточнювальне запитання, чи дійсно він готовий знищити ракетою житловий будинок, Гринчак відповів, що у квартиру свого співрозмовника ракету запустив би точно.

OSINT Бджоли

Згодом окупант просто вибухнув потоком пропагандистської маячні про те, що держави Україна не існує, а окупанти знищують "бандерівців та поліцаїв", яких їхні прадіди не знищили.

OSINT Бджоли

"Україна - не країна, а політичне непорозуміння. Вашу незалежність ми знищимо докорінно. Не всіх бандерівців і поліцаїв наші діди знищили. Ми закінчимо почату ними справу. Запам'ятай, Україна як держава ніколи не існувала. Ви - частина Росії, ми прийшли нагадати вам, що ви - росіяни, і ви повернетеся в рускій мір", - заявив божевільний загарбник.

Згодом він заявив, що хотів би оскверняти могили українців та зазначив, що часу в нього обмаль, адже він йде "вбивати кількох фашистів".

Нагадаємо, що втрати росіян наближаються до 172 тисяч. Минулої доби ліквідовано ще 570 солдатів РФ.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія зазнає великих втрат у спробах оточити Авдіївку.

Вибухи на окупованих територіях